Нова схема с внос на автомобили остави десетки български граждани без пари и без превозни средства. Повече от 10 купувачи от различни градове на страната са завлечени с обща сума от близо 200 000 евро. Всички те са се доверили на софийската автокъща "Дрийм Ауто Груп", управлявана от Аспарух Руйчев, за внос на коли от Германия. Към днешна дата нито един от тях не е получил обещания автомобил, предава NOVA.

Жертвите на измамата не се познават помежду си, но историите им си приличат поразително. Повечето сделки са сключени в периода между март и май тази година, като има и ужилени още през януари.

Потърпевшите разказват, че са отишли във фирмата след препоръка. Офисът, уебсайтът и документите са изглеждали напълно легитимно, което е вдъхнало спокойствие на купувачите.

Отивам по препоръка, плащам спокоен и усмихнат. След това ми пращат потвърждение, че сме готови: "Честито, наша е колата, радвай се!“. Вкъщи песни, танци... споделя пред NOVA един от измамените мъже

Изплатените суми варират драстично в зависимост от автомобила. Минимално капаро e 1 000 евро

Обещаният срок за доставка е бил между две седмици и един месец. Месеци по-късно обаче автомобилите липсват, а комуникацията с управителя Аспарух Руйчев е напълно прекъсната. Единственият контакт, който клиентите успяват да осъществят, е спорадична кореспонденция през мобилни приложения с редови служители на офиса.

Въпреки натрупаното недоволство, автокъщата не е преустановила дейността си. Потърпевши алармират, че в интернет пространството продължават да се пускат нови обяви. Фирмата активно комуникира с потенциални нови клиенти и изисква от тях плащането на капаро. Единственият начин новите купувачи да се задеят, е ако попаднат на негативните коментари на вече измамените в мрежата.

В официално писмено становище от "Дрийм Ауто Груп" се защитават, като посочват, че до момента са обслужили успешно близо 400 клиенти. Неизпълнението на поръчките се дължи на "обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля“.

Твърдят, че са предложили на всички прекратяване на договорите и поетапно връщане на парите съобразно финансовите възможности на дружеството.

Отричат да са имали умисъл за измама или незаконно облагодетелстване.

Потърпевшите са категорични, че до момента никой от тях не е получил нито лев обратно, нито пък му е отправяно подобно предложение за рефинансиране.

Жертвите на схемата вече са подали масови жалби до прокуратурата и полицията. Тъй като случаите са пръснати в различни градове, основното настояване на потърпевшите е казусите им да бъдат обединени в едно мащабно общо разследване. Те настояват за незабавни действия от страна на правораздавателните органи и налагане на мярка за неотклонение на управителя Аспарух Руйчев, за да се предотврати евентуалното му укриване или извършването на нови измами.