Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев реагира с остър коментар в личния си профил във Фейсбук, след като стана ясно, че Делян Пеевски е подал сигнал срещу него в прокуратурата. Министърът определи ходовете на Пеевски като най-добрата атестация за работата на МВР и сигурен знак, че държавните институции най-после са на прав път, научи Plovdiv24.bg.

Министър Демерджиев отговори на обвиненията на Делян Пеевски

В официалната си позиция министър Демерджиев категорично отхвърли обвиненията за склоняване на свидетели и фабрикуване на компромати, определяйки ги като "политическо лицемерие" и "психологическа пародия".

Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава, заявява вътрешният министър.

Основни акценти от позицията на настоящия вътрешен министър:

Капитулация пред държавността: Когато архитектите на

паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, това доказва триумфа на законовата държава.

Край на прикриването на доказателства: Ръководството на МВР вече не крие факти и документи, а гражданите масово губят страха си и започват да говорят истината.

Равен стандарт пред закона: Законът в България спира да бъде инструмент за политически преговори и става еднакъв критерий за всеки гражданин.

Новата реалност в МВР под ръководството на Демерджиев

Според Иван Демерджиев, иронията в ситуацията е очевидна, тъй като доскорошните кукловоди на задкулисието днес са принудени да търсят справедливост по общия ред. Като юрист той подчерта, че никога не би използвал методите на Пеевски за натиск или фабрикуване на сигнали.