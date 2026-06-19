Гражданите ще могат да се свързват с тел. 112 чрез SMS или мобилно приложение, без предварителна регистрация. Това става ясно от внесен Законопроект за допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, научи Plovdiv24.bg.

Шестима народни представители от "Демократична България" внесоха в Народното събрание законопроекта, чиято основна цел е да позволи на гражданите да се свързват с Единния европейски номер за спешни повиквания 112 чрез текстово съобщение или мобилно приложение — без да се изисква предварителна регистрация.

Вносители на промените са Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Елисавета Белобрадова, Александра Стеркова, Джипо Джипов и Стела Николова.

Законопроектът добавя два нови начина за подаване на сигнал до 112, в допълнение към класическото обаждане: чрез кратко текстово съобщение (SMS) и чрез специално мобилно приложение, до които достъпът ще е свободен — без бюрократични пречки. Конкретният ред за използването им предстои да бъде определен с наредба на министъра на вътрешните работи. Предвижда се законът да влезе в сила шест месеца след обнародването му, за да има време системата да бъде технически готова.

В мотивите си вносителите се позовават на доклад на Европейската комисия от 2024 г., според който България е сред малкото държави в ЕС, в които достъпът до 112 чрез приложение е обвързан с предварителна регистрация — и то въз основа на решение на ТЕЛК или НЕЛК. На практика това означава, че право на бърз достъп до спешна помощ имат само хора с административно удостоверено увреждане, докато реалната нужда от незабавна защита остава на заден план.

Като допълнителен проблем депутатите посочват, че България е сред държавите, в които 112 не може да бъде потърсен чрез текстово съобщение. Според тях това поставя в риск не само хората със слухови или говорни увреждания, но и всеки, който в конкретна ситуация не може безопасно да говори по телефона — например при домашно насилие, отвличане, въоръжено нападение, укриване от извършител или тежко здравословно състояние.

Според приложената предварителна оценка на въздействието промяната няма да доведе до съществено увеличение на разходите — основните финансови последици ще са свързани с техническо надграждане на вече съществуващата система. Вносителите уточняват също, че законопроектът не създава нова административна тежест за гражданите и бизнеса и не засяга принципа на равнопоставеност между българските граждани в страната и извън нея.

Предстои законопроектът да бъде разгледан в ресорните комисии.