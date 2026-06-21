Сезонът на Черноморието едва започна, а социалните мрежи вече врят и кипят от абсурдите по родните плажове. Популярният репортер Борислав Борисов сподели в социалната мрежа шокиращ сигнал от свой приятел за цените на емблематичния плаж пред голям комплекс в Созопол. Оказва се, че ако решим да отскочим до любимия си Южен бряг, ще трябва да развържем кесиите си като истински милионери, само за да си изкараме деня на пясъка, информира Plovdiv24.bg.

Колко струва "мекият" шезлонг в Созопол?

Оказва се, че на плажа в Созопол цените отдавна не се изчисляват в левове, а в твърда европейска валута. За да си наемете комплект от два шезлонга и чадър, ще трябва да броите 45 евро, с лека ирония коментира Борисов.

Той обаче бърза да уточни, че в тази космическа сума няма включена консумация - плащате чисто и просто за правото да сте на плажа.

Истинските "бохемски" оферти: Легла и шатри до 180 евро

Ако стандартният шезлонг не ви удовлетворява и искате малко по-романтично или царско изживяване, ценоразписът на Созопол скача драстично:

Двуместно легло за гушкане: 55 евро. Уловката тук? За разлика от шезлонга, леглото не може да се мести според сянката.

ВИП Шатра: 180 евро. Тя също е за двама (с опция за сбутване на трима). Срещу тази сума получавате покрив и прозиращи завеси, през които слънцето пак си ви пече.

Демек, като мръдне леко слънцето, и цял ден ще се пържите без никаква сянка. Но все пак за това сте отишли, нали?, шегува се репортерът?

"В игри и закачки" – поне 120 евро на ден на човек

Големият проблем според Боби Борисов е забраната за внасяне на собствена храна и вода. Когато платиш 55 евро за плаж, ти оставаш там цял ден. На жаркото слънце обаче няма как да издържиш без вода и нещо за хапване.

"Трябва поне още 55 евро да оставите за ядене и нещо за пиене. И така, в игри и закачки, едни 110-120 евро си отиват на ден, само за да седите на плажа. Цените са като за истински бохеми!“

Защо Гърция печели битката за туристите?

Репортерът е категоричен, че в съседна Гърция ситуацията е коренно различна, но отказва дори да прави сравнения.

Аз искам да си ходя на българското Черноморие, защото си е наше, защото имаме море, за което много държави мечтаят. Искам да си оставям парите на други българи, които да развиват бизнес у нас. Но няма да си оставя парите никога на хора, които смятат, че за месец и половина ще си оправят цялата година! споделя разочарованието си Борисов.

Според него българите масово са започнали "рязко да забравят" колко много пари са 350 лева и че срещу тях на родното море често се получава "едно нищо". Борисов завършва с реторичен въпрос, на който собствениците на бизнеси по морето трябва сериозно да се замислят:

През последните години се оплакват, че на нашето море става все по-празно. Защо ли?! Вие бихте ли давали всеки ден по 350 лева, за да седите на плажа? Аз НЕ, завършва публикацията си репортерът.

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