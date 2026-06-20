Това са снимки от днес 20.06,2026 г. от Централен плаж Созопол! За всички "доброжелатели", "притеснени", че Созопол ще остане без туристи, успокойте се! Плажът е по-пълен от обичайното за сезона!

А колкото за цените по заведенията, има за всеки според джоба! Не се хабете да снимате касови бележки, доста банално вече, а се наслаждавайте на прекрасното лято!

Това написа в социалната мрежа Фейсбук българка, която в момента се намира на Южното Черноморие. Дали е права, или не и доколко - това ще прецените вие, читателите на Plovdiv24.bg.