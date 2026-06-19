Българка сподели разочарованието си от видяното на централния плаж в Созопол, където плажуваща е хвърляла фасове и люспи от семки директно върху пясъка. След като е била учтиво попитана дали не е забравила боклука си, тя е реагирала грубо и е отказала да го събере. По-късно чужденка, която се намирала наблизо, е събрала отпадъците. Авторката използва случая, за да призове хората да пазят чисти плажовете, да прибират отпадъците си и дори да помагат, като събират изоставен боклук от други.

Даваме думата на жената сега:

Вчера на централен плаж Созопол - шумът на морето беше озвучаван от чоплене на семки... Остатъците се пускаха естествено на пясъка, където се изгасяха и фасовете от изпушените цигари.

Тайно се надявах, че на тръгване ще си прибере боклука, както би направила предполагам и в дома си. Но уви... След като я заговорих и попитах дали не е забравила нещо на пясъка, тя ми се развика "Абе я си гледай работата".

По този повод реших да си гледам работата и да пусна снимката. Тук трябва и да отбележа, че след известно време друга жена - чужденка, която седеше наблизо, дойде с една торбичка и прибра въпросния боклук.

Хора, моля ви, прибирайте си нещата! Все пак сега започва сезонът и всички искаме да се наслаждаваме на прекрасната ни природа и да не затъваме в мръсотия. Не се оплаквайте само, че общината не си върши работата. Огледайте се и ако имате време, съберете и забравения от някой друг боклук.