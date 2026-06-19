Войната по българските пътища и хроничната липса на толерантност между водачите продължават. Потърпевш шофьор реши да разкаже в социалните мрежи за поредния абсурд на асфалта и да отправи емоционален, но изключително разумен апел към един от онези водачи, които смятат, че пътят е изцяло техен.

Ситуацията се разиграва в ранния следобед в събота, в района на Нови хан в посока Бургас. Авторът на поста споделя, че е предприел напълно стандартна и съобразена с правилата маневра за изпреварване на тежкотоварен камион. Пред него е имало колона от още поне три автомобила, движещи се със скорост между 120 и 130 километра в час. В този момент зад него буквално връхлита луксозен "Ягуар“, управляван от младеж на видима възраст около 25 години. По думите на потърпевшия, момчето се е засилило с поне 150 или дори 180 километра в час, тъй като колата буквално е летяла. Веднага след това започнало и добре познатото на всички ни нервно присвяткане с фаровете, сякаш става дума за преминаването на правителствен кортеж с извънредни права на пътя.

Възмутеният шофьор използва случая, за да напомни едно от най-елементарните правила в Закона за движение по пътищата, което масово се пренебрегва у нас. Лявата лента на магистралата не е "бърза писта за богоизбрани“, а е предназначена единствено за изпреварване на по-бавните превозни средства. Той прави горчиво сравнение с практиката в чужбина, където по целия свят водачите проявяват разбиране и толерантност към хората, които изпреварват бавни тирове. За съжаление, в България все още е масова практика някой да те притиска агресивно отзад и да те принуждава да се прибереш едва ли не под ремаркето на камиона, само и само той да мине секунда по-рано.

Авторът на публикацията призовава всеки, който разпознае автомобила или шофьора, да му предаде приятелски съвет да мисли повече, когато натиска педала на газта. В колата до младежа е имало млада дама, а у дома ги чакат родители, които ги обичат и треперят за живота им. Опасното поведение застрашава не само техния живот, но и този на останалите участници в движението, които са твърдо решени да стигнат живи и здрави до своите семейства. За финал шофьорът допълва, че ако някой изпитва непреодолимо желание да изпробва максималната мощност на автомобила си, правилното място за това са специализираните писти, където няма невинни хора.

При скорост от над 140 километра в час времето за реакция при внезапна ситуация е минимално, а подобен натиск в лявата лента е сред основните причини за тежки верижни катастрофи.

Снимката е архивна.