Пловдивчанка е станала свидетел на опасна ситуация по Южното Черноморие преди броени дни. Случката се развива в Несебър:

Момче на 12 години, летящо с тротинетка по пешеходна улица пред мен и още доста свидетели, блъсна възрастна жена. Жената стана и продължи, придържайки лакътя си. Детето беше доста уплашено, но здраво, за щастие!

Когато го попитах да ми даде телефонен номер на родител, удобно каза, че не си носи телефона и не знае номера наизуст. Ако родител се интересува подробно какво се случи - нека се свърже с мен на ЛС, ще разясня.

Въпросът е как на 12 години дете има достъп до електрическа тротинетка!? Защо?