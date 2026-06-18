Педагогическият факултет на Пловдивския университет (специалност “Актьорство за драматичен театър") се включва в един от най-мащабните български кинопроекти за годината.

Пловдивските студенти и млади таланти ще партнират на продукционния и кастинг екип на дългоочаквания пълнометражен игрален филм, посветен на живота и легендарния спортен път на Христо Стоичков. Режисьор на лентата е Мартин Макариев, а сюжетът ще проследи ключови и драматични моменти от биографията на една от най-значимите личности в историята на българския и световния спорт.

Мащабните снимки ще започнат в края на август 2026 г. и ще се реализират в България и Испания.

Кой може да кандидатства?

Екипът търси млади мъже и жени на възраст между 18 и 30 години с интерес към актьорското майсторство и добра физическа подготовка. С предимство са студенти или завършили "Актьорско майсторство", както и кандидати, които:

Имат предходен опит в театър, кино или телевизия;

Практикуват активно футбол или имат опит в колективни спортове (за мъжете);

Притежават естествено сценично присъствие и умения за работа в екип.

Кога и къде е кастингът в Пловдив?

Присъственият кастинг е планиран да се проведе на 29 юни 2026 г. от 11:00 до 18:00 ч. в залата на Театър Ректорат на Пловдивския университет.

За да се проведе присъственият подбор, е необходимо да има минимум 25 предварително регистрирани кандидати. Всички записали се ще бъдат предварително уведомени дали събитието на място ще се състои.

Какво ще включва подборът:

1. Преглед на актуални снимки;

2. Кратка видео визитка;

3. Изпълнение на конкретни кастинг задачи;

4. Разговор с кастинг екипа на филма.

Как да се запишете?

Желаещите трябва да попълнят предварително онлайн регистрационната форма. В случай че не успеете да присъствате или не се събере минималният брой участници за Пловдив, възможността остава отворена чрез изпращане на дистанционни материали (self-tape) на имейл: studio64casting@gmail.com.

Одобрените таланти ще преминат през сериозна подготовка, включваща репетиции с режисьора, работа пред камера и специфични тренировки за футболните сцени на терен.