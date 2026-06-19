На 2 юли от 19:00 ч. сцената на величествения Античен театър в Пловдив ще стане домакин на мащабно музикално събитие. Празничният концерт под надслов "250 години САЩ" ще събере на едно място военни музиканти от двете страни на Атлантика за една незабравима вечер, изпълнена с джаз, класически рок, блус и поп.

Събитието е с вход свободен и се организира от Посолството на САЩ в София.

Основен акцент в програмата е гостуването на емблематичната група "The Diplomats" – част от Оркестъра на Военноморските сили на САЩ в Европа (U.S. Naval Forces Europe Band). Известни със своята невероятна енергия и високо професионално майсторство, те ще представят богата палитра от американска музикална класика.

Към тях на сцената ще се присъединят и специалните гости от Tennessee National Guard, 129th Army Band (Оркестърът на Националната гвардия на Тенеси).

Българската страна ще бъде представена на най-високо ниво от Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България, който ще внесе уникалното звучене на родната военна маршова и съвременна музикална традиция.

Концертът е посветен на предстоящата историческа годишнина – 250 години от обявяването на независимостта на САЩ (Freedom 250). Проявата е символ на дългогодишното партньорство, приятелство и културен обмен между България и Съединените щати, обединени от споделените ценности за свобода и демокрация.