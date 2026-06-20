Баща и син Георги и Стефан Милушеви - собственици на търговската верига “Зора", са се родили на една и съща дата - 20 юни. Георги Милушев през 1937 г., а Стефан - през 1959 г.

Бащата, ген. Георги Милушев, е последният шеф на УБО, уволнен от системата след падането на Живков. Синът – завършил история, специализирал японски език в Москва, работил в контраразузнаването, също изхвърлен от системата и в зората на прехода остава на улицата с три деца.

През 2026-а те си подаряват три нови магазина, като първите два вече откриха. Преди няколко месеца отвори нов търговски обект на “Зора" в Казанлък, а съвсем наскоро - на 6 юни, бе отрязана лентата на втория им обект за Бургас. Разположен е на 1600 квадратни метра площ в ритейл парк “Пиргос".

Всичко това е всъщност подготовка за 35-годишния юбилей на търговската верига - една истинска семейна компания, която ще чества тържествено наесен юбилея си.