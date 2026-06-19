Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас е разпоредила незабавни действия за почистване на плажните ивици по Южното Черноморие след постъпили сигнали за наличие на мазут.

21 сигнала за замърсяване с мазут

В периода от 18:00 часа вчера до 16:00 часа днес в инспекцията са постъпили общо 21 сигнала за замърсяване на плажове южно от Бургас.

След получаването им експерти на РИОСВ – Бургас, съвместно с представители на Басейнова дирекция "Черноморски район“, са извършили проверки на място.

В резултат са издадени предписания към концесионерите на засегнатите плажове и към съответните общини за незабавно организиране на почистване на плажните ивици.

От инспекцията посочват, че за всеки отделен случай са уведомени и компетентните органи, включително Изпълнителна агенция "Морска администрация“, която трябва да предприеме действия по своята компетентност. РИОСВ - Бургас ще осъществи последващ контрол и ще информира обществеността за резултатите.

Междувременно Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е отправила препоръка за временно забрана за къпане на Офицерския плаж във Варна.

Мониторинг на морската вода е показал завишени стойности на ешерихия коли

и чревни ентерококи.

Според здравните власти водата представлява риск за здравето на къпещите се в засегнатата зона.

РЗИ е издала предписание до областния управител за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, включително поставяне на трайна предупредителна табела с текст: "Къпането временно не е разрешено“.