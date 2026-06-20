Днес ще бъде слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд над западната половина от страната, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, по-ниски ще са по Черноморието – между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 21° по северното крайбрежие до 23° по южното.

В планините ще бъде предимно слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 21° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Времето през идната седмица

През следващите два дни времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над Източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

Във вторник и сряда от запад на изток над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки.

Температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има главно в следобедните часове, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в цялата страна отново ще са над 30°.