Остават броени дни, в които гражданите могат да обменят български левове в евро в търговските банки напълно безплатно и без такси. След 1 юли този гратисен период изтича и всяка търговска банка ще започне да налага собствени такси за услугата. За тези, които изпуснат срока, единствената алтернатива за безплатна обмяна "завинаги“ остава Българската народна банка (БНБ).

Към момента статистиката показва, че близо 93% от банкнотите и монетите в обращение вече са изтеглени. Въпреки това извън банковата система все още остават значителните 2.3 милиарда лева. В последните дни банковите клонове отчитат леко оживление, тъй като много хора са изчакали последния момент. коментира пред БНТ Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

Около 7% от българските левове вероятно никога няма да бъдат обменени. Според експертите това е напълно нормален процес, съпътстващ всяка смяна на валутата. Част от парите са безвъзвратно загубени, други се намират в чужбина или са останали у чуждестранни туристи като сувенири.

Мащабът на българския лев преди влизането ни в еврозоната беше огромен - в обращение имаше над 3 милиарда броя монети (от 1 стотинка до 2 лева) с общо тегло от близо 10 500 тона.

Много българи използваха последните дни, за да обменят дълго събирани спестявания на стотинки. Такъв е случаят с гражданка, която е чакала почти половин година, за да избегне първоначалните опашки в началото на годината. Тя успява да обмени малко над 200 лева от касичката си, срещу които получава 100 евро в кеш. Спестените пари ще отидат директно за почивка в Гърция.

Експеримент с предаването на малко над 1 килограм монети (предимно от 1 и 2 стотинки, които бяха най-масовите в обращение) показва, че процесът по сортиране и обмяна в банката отнема около десетина минути.

Междувременно в БНБ се забелязва и друга тенденция - граждани, които вече са преобразували парите си в евро, отиват в централната банка, за да уедрят натрупаните евромонети. Клиенти споделят, че редовно отделят дребни евро всеки ден, като сумите на обмяна достигат до 300 евро.

Към днешна дата у населението вече са в обращение над 8.4 милиарда евро, което показва, че преходът към новата валута е в своята финална фаза.