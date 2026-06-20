Остават броени дни, в които гражданите могат да обменят български левове в евро в търговските банки напълно безплатно и без такси. След 1 юли този гратисен период изтича и всяка търговска банка ще започне да налага собствени такси за услугата. За тези, които изпуснат срока, единствената алтернатива за безплатна обмяна "завинаги“ остава Българската народна банка (БНБ).
Около 7% от българските левове вероятно никога няма да бъдат обменени. Според експертите това е напълно нормален процес, съпътстващ всяка смяна на валутата. Част от парите са безвъзвратно загубени, други се намират в чужбина или са останали у чуждестранни туристи като сувенири.
Мащабът на българския лев преди влизането ни в еврозоната беше огромен - в обращение имаше над 3 милиарда броя монети (от 1 стотинка до 2 лева) с общо тегло от близо 10 500 тона.
Много българи използваха последните дни, за да обменят дълго събирани спестявания на стотинки. Такъв е случаят с гражданка, която е чакала почти половин година, за да избегне първоначалните опашки в началото на годината. Тя успява да обмени малко над 200 лева от касичката си, срещу които получава 100 евро в кеш. Спестените пари ще отидат директно за почивка в Гърция.
Експеримент с предаването на малко над 1 килограм монети (предимно от 1 и 2 стотинки, които бяха най-масовите в обращение) показва, че процесът по сортиране и обмяна в банката отнема около десетина минути.
Междувременно в БНБ се забелязва и друга тенденция - граждани, които вече са преобразували парите си в евро, отиват в централната банка, за да уедрят натрупаните евромонети. Клиенти споделят, че редовно отделят дребни евро всеки ден, като сумите на обмяна достигат до 300 евро.
Към днешна дата у населението вече са в обращение над 8.4 милиарда евро, което показва, че преходът към новата валута е в своята финална фаза.