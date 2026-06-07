Известният синоптик на NOVA Николай Василковски в личния си профил във Фейсбук призова гражданите да бъдат изключително бдителни, когато пазаруват и прибират рестото си.
В пост в социалните мрежи обичаният синоптик сподели, че само в рамките на два дни е станал "горд собственик“ на две монети, които изобщо не е трябвало да бъдат в джоба му. Вместо ресто от 2 евро, търговци са му пробутали... 2 лева.
Той обръща внимание на нещо, което много експерти прогнозираха – визуалната прилика между двете монети.
Макар стойността на двете монети да е различна, външният им вид наистина може да излъже всеки, особено в бързината на касата в супермаркета или кварталното магазинче. И двете монети са направени от два различни метала (вътрешен кръг и външен пръстен) с преливащи се сребристи и златисти цветове. Разликата в диаметъра им е минимална (монетата от 2 евро е съвсем малко по-голяма), което я прави трудна за улавяне на пръв поглед, ако човек не се загледа в изображението.
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