Силен дъжд затруднява движението по магистрала "Тракия", съобщават шофьори в социалните мрежи. Хората уточняват, че става дума за района на ямболския участък на аутобана.

Преди това от АПИ предупредиха

Временно при км 292 на АМ "Тракия" в посока София, в района на Ямбол, движението се осъществява в една лента поради ПТП.

Ограничена за движение е изпреварващата лента, като трафикът преминава през активната лента.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като движението в участъка се регулира на място от "Пътна полиция".