Силен дъжд затруднява движението по магистрала "Тракия", съобщават шофьори в социалните мрежи. Хората уточняват, че става дума за района на ямболския участък на аутобана.
Преди това от АПИ предупредиха
Временно при км 292 на АМ "Тракия" в посока София, в района на Ямбол, движението се осъществява в една лента поради ПТП.
Ограничена за движение е изпреварващата лента, като трафикът преминава през активната лента.
Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като движението в участъка се регулира на място от "Пътна полиция".
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