Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст, съобщи в профила си във Фейсбук синът ѝ Андрей Слабаков.

"На 92 години и 7 месеца почина майка ми Кина Дашева. Сбогом, мамо!", написа режисьорът. Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков.

Кина Дашева е участвала във филмите "Пленено ято“ (1962), "Веригата“ (1964), "Всичко е любов“ (1979), "Бяла магия“ (1982), "Опасен чар“ (1984), "Мечтатели“ (1987), "Маргарит и Маргарита“ (1989), "Адио, Рио“ (1989), както и в телевизионната новела "Неда“ (1982).