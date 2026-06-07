Добра новина съобщиха от полицията в Пазарджик! Открит е издирваният възрастен 75-годишен мъж. Намерен е в района на язовир Въча, бил е забелязан от рибари и са го взели с лодка.

Ще бъде предаден на служители на РУ Стамболийски, а те ще го предадат на служителите от РУ Пещера. Припомняме, че в издирването в продължение на почти три денонощия се включиха служители на РУ Пещера, от участъка в Батак, водачи на служебни кучета с три следови кучета, горски служители, местни хора от село Фотиново, ловци, много активно участие на доброволците от ДФ Актив 112 Брацигово, ДФ 112-Пловдив, екипи на USAR K9 с две обучени за търсене на хора кучета, Планинско спасяване Пазарджик със страхотен дрон, оборудван с термокамера.

75-годишният мъж е от пазарджишкото село Алеко Константиново. Възрастният човек изчезна в района на планинското село Фотиново, община Батак.