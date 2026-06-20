Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори, каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов:

"Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепим тази кандидатпрезидентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа".

Атанас Атанасов уточни, че не е наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент.