Днес от 15:00 часа в парка на центъра в родната на олимпийския шампион Милен Добрев - Житница ще бъде открит паметник на великия спортист.

Идеята за поставяне на негов паметник в Житница възниква почти веднага след смъртта му, като най-после ще бъде реализирана.

Това се случва с финансовата подкрепа на Министерство на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни житненци, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

С този монумент ще бъде отдадена почит пред личността и подвизите на Милен Добрев и ще бъде увековечено името му.

Специален гост на събитието ще бъде българският щангист Карлос Насар – олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион,

както и един от най-младите носители на световен рекорд в историята на вдигането на тежести.

Кой е Милен Добрев

Милен Атанасов Добрев е бивш български състезател по вдигане на тежести. Роден е на 28 февруари 1980 г. в Пловдив. Детството му преминава в село Житница, Пловдивско.

Започва да тренира вдигане на тежести на 11-годишна възраст, под наставлението на Георги Йотовски и бързо показва завидни умения в щангите. Първият си успех постига на Европейското първенство за юноши в Бургас през 1996 г., където завоюва бронзов медал в двубоя.

Завършва Спортното училище "Васил Левски“ в Пловдив, състезава се за клуб "Марица – Олимп“ Пловдив, а когато отбива военната си служба е състезател на ЦСКА през периода 1999 – 2000 г.

Има две участия на световни първенства за младежи до 20 г., като през 2000 г. в Прага печели сребърен медал в двубоя в категория до 85 кг.

През 2001 г. се завръща в "Марица“, негови треньори са Кръстю Милев и Димитър Стайков, като през същата година влиза в мъжкия национален отбор по вдигане на тежести. Тогава в Игрите на добра воля в Бризбейн печели титлата и заема трайно място в елита на световните щанги.

Постижения при мъжете

През 2001 г. в Тренчин, Словакия, дебютира на Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже, като постига бронзов медал в изхвърлянето. За съжаление в изтласкването не успява да запише успешен опит и в двубоя завършва с нула. По-късно през същата година, на Световното първенство в Анталия, Турция, печели два медала – бронзов в изхвърлянето, както и първия си медал в двубоя на ниво мъже, също бронзов.

През следващата 2002 г. кариерата на Милен Добрев продължава своята възходяща линия. Медалите в двубоя отново са два, вече сребърни от Анталия, Турция, второ място на Европейското първенство и от Варшава, Полша, също второ място на Световното първенство.

2003 г. е първата "златна“ година за него. Печели първата си европейска титла в Лутраки, Гърция и първата си и единствена световна титла от Ванкувър, Канада.

Победният ход на Милен Добрев продължава и през 2004 г., която се явява върхова в неговата успешна кариера. През април той печели втората си европейска титла в Киев, Украйна, а няколко месеца по-късно, през август в Атина, стига до пика си като печели олимпийската титла в категория до 94 кг на Олимпийските игри с рекордния за кариерата си двубой от 407,5 кг. Това е четвъртата му поредна победа на голямо състезание, като за 2003 и 2004 остава непобеден, без да е пропуснал нито едно голямо състезание (световно първенство през 2004 г. не се провежда).

През следващата 2005 г. Милен Добрев завоюва бронзов медал на Световното първенство в Доха, Катар, като това е последният му медал от голямо състезание. В своята кариера той печели 4 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала в двубоя от големи първенства от 10-те турнира, в които участва на мъжко ниво.

След 17 години в щангите слага край на кариерата си след серия от тежки контузии в навечерието на Олимпиадата в Пекин (2008).

Милен Добрев е последният българин с олимпийска титла по вдигане на тежести в продължение на 20 години. Тази серия е прекъсната на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., когато Карлос Насар завоюва олимпийската титла за България.

Награди

Става почетен гражданин на град Пловдив 2004 г. На церемония на 20 април 2005 г. в гръцкото посолство в София, е обявен за почетен гражданин на Атина, Гърция.

През 2003 и 2004 г. е спортист №3 на България в класацията "Спортист на годината“.

Смърт

На 21 март 2015 Милен Добрев умира едва на 35 години. По-късно аутопсията показва, че причината е масивен инфаркт.