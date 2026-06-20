Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще посети Раковски. Той ще присъства на събитие на младежката организация на партията. Координаторът на пловдивската областна структура на младежите от партията Венцислав Чавдаров уточни:

"Ще проведем младежка акадамия, в която ще се срещнем с младежите от областта. Бойко Борисов ще приъства и ще наблюдава дискусията и ролевите игри на място".

Събитието на младежите от ГЕРБ в Раковски е с обучителен характер.

"Обърнахме темата обратно. Досега имаше партийни събрания, говореха лидерите на партията, кметовете. А сега разделяме младежите на отбори - даваме им първо икономически казуси, след това ги разделяме в парийни отбори, които да ги коментират и да атакуват съответно другите партии. С една дума - обновяването вътре в самия ГЕРБ става с обучение, подготовка, образование, знания по всички казуси", посочи Борисов преди десетина дни във видео, записано по време на една от срещите в страната.

Тази Академия не е само за млади. Тя е и за 40-50-годишни, които искат да се обучат и да се занимават с политика. Това е образование, което може да се даде, а ние сме достатъчно подготвени, заяви Борисов.

"Подготвяме бъдещите общински съветници, районни кметове, министри, кметове, което естествено ще отнеме много време и резултатите ще дойдат на базата на знания и след това умения. Ако ние търсим в политиката първо умения, а после знания, обикновено това е крайно неефективно", казва Владимир Темелков, член на ИК на ГЕРБ и активен участник в процеса.