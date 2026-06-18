Нова пътна връзка спасява шофьорите от големите тапи между Пловдив и Асеновград. От днес официално е открита и въведена в експлоатация новоизградената отсечка, която свързва главния път Пловдив - Асеновград с асеновградския квартал "Запад".

Новото трасе ще облекчи значително трафика и ще съкрати времето за пътуване на хиляди жители и гости на града, които живеят или посещават една от най-големите жилищни зони в района.

Заместник-кметът Стоян Димитров обясни, че за да се изгради пътят, се е наложила тежка отчуждителна процедура, тъй като терените са имали много наследници. Отсечката вече има Акт 16.

Край на висенето по светофарите

Благодарение на новия допълнителен път, шофьорите вече ще могат изцяло да избягват досегашното заобикаляне през изключително натоварената пътна отсечка и голямото кръстовище със светофар.

Какви са основните предимства на новото трасе

Жителите на кв. "Запад" вече имат директен излаз в посока Пловдив. Очаква се сериозно разтоварване на движението към Асеновград чрез активното използване на съществуващото кръгово кръстовище. Осъществена е ключовата връзка между ул. "Книжна фабрика" и Асеновградско шосе.

Проектът е завършен в рекордни срокове

Въпреки че реализацията на проекта е преминала през тежки процедури по отчуждаване на множество терени, самото строителство е извършено изключително бързо. Реалното изпълнение на обекта е отнело месец и половина.