На 83-годишна възраст тази сутрин е починал Генчо Балъков – бащата на футболната легенда на България Красимир Балъков. Тъжната вест бе съобщена от спортния журналист Ангел Ганцанов чрез публикация в социалната мрежа Facebook.

"На 83-годишна възраст тази сутрин е починал Генчо Балъков, баща на Футболист №1 на България за 1995 и 1997 година и на Велико Търново за XX век Красимир Балъков. Съболезнования на близките“, написа Ганцанов.

Новината идва само няколко месеца след емоционален момент, споделен от Балъков в началото на годината. Тогава той публикува снимка с баща си по време на откриването на своя нов ресторант и отправи послание за значението на семейството.

Генчо Балъков бе една от най-важните фигури в живота на бившия национал, който многократно е подчертавал ролята на семейството като основен източник на подкрепа и вдъхновение през годините.