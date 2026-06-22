България се оказва лидер в Европейския съюз по най-устремно поскъпване на горивата и смазочните материали за лични автомобили през май, сочат данните на Евростат. На годишна база ценовият скок у нас достига близо 34%, което е сериозно над средното равнище за съюза, където увеличението е малко над 20%. Статистиката показва, че инфлационният натиск при горивата в страната ни се е засилил изключително бързо в рамките на едно тримесечие. Ако през март годишният ръст е бил едва 6%, то през април той вече е надхвърлил 27%, за да достигне пиковите си нива от близо 34% през май.

Тази динамика отрежда на страната ни първото място по темп на поскъпване в ЕС, като веднага след нас се нареждат Люксембург с 32,2%, Литва с 30,8% и северната ни съседка Румъния с 30,4%. В по-голямата част от останалите европейски държави повишението се движи в границите между близо 13% в Полша и малко над 29% във Франция. Напълно изолиран случай остава Унгария, където е регистриран най-слаб ръст от едва 3,5%.

В общоевропейски план се наблюдава отчетлива разлика между движението на цените на двата основни вида гориво за една година. Дизелът е поскъпнал драстично с 29% на годишна база, докато при бензина увеличението е по-умерено, малко над 16%. Любопитното е, че при съпоставка на месечна база през май се забелязват противоположни тенденции, тъй като дизелът е отбелязал спад в цената си с близо 6% спрямо април, докато бензинът е продължил да поскъпва минимално с под един процент.

Цени в Пловдив

Ако погледнем към конкретните пазарни нива у нас днес, средните стойности на дребно потвърждават тези тенденции. За масовия бензин А95 средната цена за цяла България в момента е 1,49 евро за литър, като в Пловдив тя е малко по-ниска и възлиза на 1,48 евро за литър. Дизеловото гориво се продава при средни нива от 1,51 евро за литър в страната, докато пловдивските шофьори го зареждат средно за 1,50 евро за литър. При алтернативните горива стойностите са по-стабилни. Пропан-бутанът поддържа напълно еднаква средна цена както за Пловдив, така и за цяла България, която е точно 0,64 евро за литър. Метанът от своя страна се търгува средно за 1,25 евро за килограм в национален мащаб, докато на местно ниво в Пловдив средната му цена е малко по-изгодна и възлиза на 1,23 евро за килограм.