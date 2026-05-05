България разполага с достатъчно запаси от горива за дълъг период от време, за да посрещне дори най-критичните енергийни сценарии. Това обяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков, като подчерта, че страната е постигнала стабилност благодарение на отказа да се използват резерви за изкуствено контролиране на цените. В телевизионно интервю по БНТ министърът посочи, че българският модел за подкрепа е признат за "златен стандарт“ в Европейския съюз заради своя прицелен и контролиран характер.

Индустрия и пазарна стабилност Министър Трайков подчерта бързината на държавните решения по отношение на бизнеса:

България е първата страна в ЕС, приложила схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия.

Работата на рафинерията в Бургас е гарантирана за още шест месеца, което дава предвидимост на пазара.

Основният икономически риск остава инфлацията, като всички усилия са насочени към нейното ограничаване.

Ключови енергийни обекти и договори

По отношение на инфраструктурата министърът отчете възстановяването на единия хидроагрегат на ПАВЕЦ "Чаира“ в началото на април, като за втория предстои нова процедура. Обсъждат се и нови локации за изграждане на подобни помпено-акумулиращи централи. Относно договора с "Боташ“ е изготвена ясна преговорна рамка, изпратена на 16 април.

В социалната сфера е приключена 15-годишна процедура по създаването на автоматизирана система за справяне с енергийната бедност. Като текущи предизвикателства пред министерството остават финансовото стабилизиране на "Булгаргаз“ и въпросите около концесиите в сектора.