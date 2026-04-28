Над 1000 компании членуват в Съюза на международните превозвачи. Фирмите осигуряват над 30 000 работни места. Актуални подробности за транспортния сектор коментира в интервю за Plovdiv24.bg председателят на организацията инж. Йордан Арабаджиев.

Войната в Близкия изток и отражението в транспортния сектор

Какви са загубите

Спекулативно ли е повишението на цените

Прогноза

Най-спешните мерки, които трябва да се предприемат

Положението в транспортния сектор е изключително тежко. Цените на горивата се повишават ежедневно, заради войната в Близкия изток. Това от своя страна се отразява на цената на транспортната услуга, така и на цените на стоките от първа необходимост. Към момента все още не е започнала да функционира нито една мярка, която правителството предложи в подкрепа на бизнеса. Надявам се да има подкрепа за бизнеса, тъй като голяма част от колегите спряха да работят. Заради непрекъснатото движение на цената на горивата ги принуждава да работят на загуба и поради тази причина около 20% от транспортните компании започнаха да спират превозните средства.Не се наемам да кажа цифра, но загубите от покачването на цените на горивата вече надхвърлят 10%. Ако един превозвач изкара камиона да работи, той работи най-малко на 10% на загуба. Не говорим за печалба, не говорим за покриване на разходи. Говорим за чиста загуба.От това, което виждаме на пазара на горивата, мога да кажа, че в България сме на сравнително ниски нива, тъй като в Германия и Франция цените на дизела специално вече са над 2,20 €. Дай, Боже, да спре войната.Тези цени, които помнехме преди около месец и половина, два месеца, ако се върнат – може би ще се върнат към края на годината. Това означава, че трябва да се търсят мерки, в подкрепа на тази част на бизнеса, където се поражда инфлацията.Транспортния сектор има обещание за държавна помощ в размер на 50 милиона евро. 25-те милиона бяха гласувани от предишното правителство, чака се нотификация от Европейската комисия. Очакваме в следващите дни да има такава нотификация.

Очакваме да сработи мярката, която е през Агенцията за експортно застраховане – за разсрочване на лизинговите вноски. Чакаме.

Съдбата на служителите във фирмите, които не работят

Голяма част по-скоро са в неплатен отпуск. Това е разход за работодателя, но, ако изкара камиона, отива на още по-голям разход.

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!