Басистът на "Бараби Блус Бенд" Людмил Стоилов-Льоди е починал на 19 юни, съобщиха в социалните мрежи неговите близки.

Той е съосновател на групата през 1993 г., когато двамата с Марио Събев–Буги Барабата откриват подходящия барабанист в лицето на Милен Кръстев-Вуйчото. Бандата бързо издава първия си албум "Песни от гаража", а през 1995 се появява и вторият – "Лоши времена", преди Льоди да напусне в края на 1996 година.

С неговата смърт символично се затваря последната страница от историята на оригиналния състав на формацията. Льоди беше последният оцелял от легендарното трио, което дефинира звученето на родния блус през 90-те години.

Съболезнования на близките и светлина по пътя на Льоди, който беше последният от оригиналния състав на Барабите – Вуйчото почина през 2012 г., а нашият незабравим Буги си отиде през лятото на 2019 година.