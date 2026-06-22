Често летният сезон и дългоочакваната ваканция на море или планина биват помрачени от неочаквани здравословни проблеми. В такива моменти много граждани изпитват несигурност как и къде могат да потърсят лекарска помощ, особено когато се намират далеч от постоянния си личен лекар. Според адвоката по медицинско право Величка Костадинова, всеки здравноосигурен гражданин има пълното право да посети общопрактикуващ лекар в курорта, в който почива.

Този специалист е длъжен да извърши преглед, да оцени състоянието на пациента и при необходимост да го насочи за допълнителни изследвания, консултация с тесен специалист или дори към болнично лечение. Тази медицинска помощ е напълно безплатна за осигурените лица, стига лекарят да има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса.

За да се избегнат неприятни ситуации и излишно напрежение, експертът препоръчва информирането да става предварително, още при пристигането на мястото за почивка.

Първото нещо, което трябва да направите, когато отидете на почивка и което бих препоръчала, е да получите информация от хотелиерите, защото те са длъжни да предоставят информация за лечебните заведения в района, в който се намирате, които имат сключен договор с НЗОК, както и за медицинските услуги, които тези лечебни заведения предоставят обяснява адв. Величка Костадинова пред bTV

Тази информация трябва да бъде изложена на видими и общодостъпни места в самите хотели. В случай че се наложи посещение в кабинет или клиника без договор с осигурителната каса, пациентът трябва да заплати прегледа сам.

В България няма законово ограничение за цените на частните медицински услуги, поради което е изключително важно гражданите да проверяват официалния ценоразпис, който задължително трябва да е поставен на видно място в лечебното заведение и да е публикуван в сайта на Министерството на здравеопазването. Адвокат Костадинова съветва винаги да се пита за стойността на услугите преди провеждането на самия преглед.

Правилата са по-различни за гражданите без непрекъснати здравни осигуровки. Те имат право на безплатна спешна медицинска помощ, но това право е валидно само до момента, в който се наложи евентуална хоспитализация. След приемането в болнично заведение всички последващи разходи за престой и лечение се заплащат изцяло от самия пациент.

Сериозен източник на недоразумения в курортните комплекси остава и разминаването между субективното усещане на пациента и медицинската оценка за спешност. Адвокатът дава пример с ухапването от кърлеж, което за хората изглежда като изключително критична ситуация, но от медицинска гледна точка често не се квалифицира като спешен случай.

Когато дежурният лекар прецени, че състоянието не е животозастрашаващо или спешно, пациентът може да бъде таксуван за манипулацията, тъй като съответните дежурни структури не винаги имат договорни отношения с касата за извънболнична помощ.