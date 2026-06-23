Снимка на документ, публикувана във Фейсбук, за който се твърди, че представлява дипломатическа нота на посолството на Северна Македония в България, предизвика широк отзвук в югозападната ни съседка. Според твърденията в публикацията в документа се иска осигуряване на транспортен коридор и при възможност полицейски ескорт за съпругата и сина на министър-председателя на Северна Македония Християн Мицкоски по време на тяхно пътуване до Пампорово в началото на годината.

Какво съдържа публикуваният документ

Снимката е публикувана преди шест дни във Фейсбук групата "Грубовци, Енидже Вардар - родна Македония“. В нея се вижда предполагаем документ, в който са посочени приблизителният час за преминаване на границата между България и Северна Македония, както и данни за придружаващите семейството служители по сигурността.

Според публикацията са описани имената на охраняващите лица, превозните средства, комуникационните устройства и оръжията, с които пътуват.

Реакцията на Мицкоски

Коментирайки случая, Християн Мицкоски определи публикуването на предполагаемия документ като "прецедент в дипломацията“.

"Представете си сега, че ние извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от нашия източен съсед и на практика в тези дипломатически ноти пишат неща, които биха могли да бъдат интересни и за обществеността“, заяви той.

Изказването му беше направено в отговор на въпрос на журналист дали очаква подобряване на отношенията между България и Северна Македония след срещата между председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши и председателя на българския парламент Михаела Доцова по време на пленарната сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София.

"Не съм оптимист“

По думите на Мицкоски сигналите, които идват от България, не дават основания за оптимизъм.

"Не го очаквам. Сигналите, идващи от там, не ме правят оптимист, напротив, ситуацията се радикализира“, заяви министър-председателят на Северна Македония.

Той посочи още, че вече е информирал партньорите в НАТО за случая с публикуването на предполагаемата дипломатическа нота. Според него по този начин е била застрашена сигурността на неговото семейство.

Очакват се отговори

Мицкоски подчерта, че правителството му остава фокусирано върху изпълнението на програмата за реформи, икономическото развитие и вътрешните приоритети на страната.

Междувременно изданието "Свободен печат“ съобщава, че е изпратило въпроси до говорителя на правителството на Северна Македония. Медията е поискала информация откъде е изтекъл документът, дали произходът му е свързан с българското външно министерство, кой е информирал НАТО по случая и дали има установен отговорен за публикуването му. До публикуването на материала отговори на тези въпроси не са били получени.