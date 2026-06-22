Шофьори предупредиха за километрични задръствания по цялата автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Според пътуващите колоните се образуват най-вече в районите на Пловдив и Стара Загора. Свидетели съобщиха и за две катастрофи на територията на Софийска и Пазарджишка области, които също затрудняват движението. На места пътната настилка е мокра заради дъжд.

​При км 27 (посока Бургас): Поради ПТП движението е ограничено в изпреварващата лента. Трафикът се пропуска само през активната лента и се регулира от "Пътна полиция“.

​При км 77: Друг инцидент блокира активната лента в същата посока. Преминаването се осъществява единствено през изпреварващата лента, като на място движението отново се регулира от пътна полиция.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) напомнят, че ремонтните дейности по магистралата в областите София, Стара Загора и Ямбол се очаква да приключат до края на юни месец.

Промяна на организацията на движение в 6 участъка от АМ "Тракия"

На 23 и 24 юни през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от АМ "Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи.

На 23 юни от 22 ч. дейности ще се извършват на тол камери при 82-и км на АМ "Тракия“, в района на Щърково, а от 23 ч. ще се работи по камерите при 107-и км на АМ "Тракия“, в района на Цалапица.

На 24 юни от 0:00 ч. подмяна ще се извършва на тол камери при 118-и км на АМ "Тракия“, в района на Радиново, след това от 1 ч. на камерите при 122-и в района на Царацово, а от 2 ч. ще се работи при 130-и в района на Желязно.