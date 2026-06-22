Значително е подобрена пътната обстановка по магистрала "Тракия" между Вакарел и Ихтиман в посока Пловдив, съобщи читател на Plovdiv24.bg, който преди 30-ина минути е минал оттам. В платното за Бургас там са отворени две ленти и няма абсолютно никакво задръстване. В другото платно - към София, има около двукилометрова тапа, която обаче според пловдивчанина е много по-малка в сравнение с последните две седмици.

Припомняме, че днес следобед шофьори предупредиха за километрични задръствания по цялата автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Според пътуващите колоните се образуват най-вече в районите на Пловдив и Стара Загора. Свидетели съобщиха и за две катастрофи на територията на Софийска и Пазарджишка области, които също затрудняват движението. На места пътната настилка е мокра заради дъжд.

​При км 27 (посока Бургас): Поради ПТП движението е ограничено в изпреварващата лента. Трафикът се пропуска само през активната лента и се регулира от "Пътна полиция“.

​При км 77: Друг инцидент блокира активната лента в същата посока. Преминаването се осъществява единствено през

Движението между 55-и и 60-и километър на АМ "Тракия“ в посока София от 19 юни се извършва по напълно ремонтирана пътна настилка.

С приключването на строителните работи е възстановено движението и в двете платна, което улеснява пътуващите. До края на юни е планирано да завършват останалите ремонти на АМ "Тракия“ в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол.

Предвижда се тежкотоварният трафик да бъде спрян на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

Срокове

На АМ "Тракия“ в Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

Предвижда се ремонтът в отсечката в Софийска област да завърши до края на юни. От АПИ предупреждават шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

Смяна на тол камери

На 23 и 24 юни през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от АМ "Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Пловдив, съобщиха от АПИ за Plovdiv24.bg.

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При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи.

На 23 юни от 22 ч. дейности ще се извършват на тол камери при 82-и км на АМ "Тракия“, в района на Щърково, а от 23 ч. ще се работи по камерите при 107-и км на АМ "Тракия“, в района на Цалапица.

На 24 юни от 0:00 ч. подмяна ще се извършва на тол камери при 118-и км на АМ "Тракия“, в района на Радиново, след това от 1 ч. на камерите при 122-и в района на Царацово, а от 2 ч. ще се работи при 130-и в района на Желязно.

Временната промяна в организацията на движение е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

АПИ апелира

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.