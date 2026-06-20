Здравейте от европейската столица на културата (само на приказки). Силно сме възмутени и бихме искали да ви запознаем с един казус, крайно недостоен за втория по големина град в България. Опитахме се да повдигнем въпроса и да споделим възмущението си пред ред институции, но реакция никаква, така че се обръщаме към Вас най-четената и безпристрастна медия в нашия древен, но явно и доста корумпиран град. Така читателка на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни.

Ето и причината за нейното недоволство:

Касае се за следното: в Цар Симеоновата градина между библиотеката и Морадо има ясно оказани четири места за паркиране за лица в неравностойно положение. Единият знак е елиминиран със сигурност, умишлено и от него е останал само стълба и то от месеци, но всеки кореняк пловдивчанин знае, че там имаше знак за инвалидно място, но още по лошото е, че на другите две места са кацнали две стари коли.

© Plovdiv24.bg

Като колите седят там от месеци и от време на време си сменят местата, за което Ви изпращам и снимки, от които е видно, че и третото място е с умишлено отстранен знак за инвалидно паркиране.... а там пък по цял ден е паркирала някаква пак "раздрънкана кошница" на не знам си на някакъв СОТ и си дремат там на сянка и сефальк, което може да се види без проблем от всеки пловдивчанин и всичко това се случва с паркоместата.

За хора в неравностойно се случва пред очите и само на няколко метра от офиса за "Паркиране и репатриране", които май би трябвало да са в услуга на обществото. Вие преценете дали това се случва без тяхно знание и намеса, които са на дьржавна заплата и уж в услуга на обществото, а инвалидите да се оправят както могат, кой го е е ня, а тях освен само на приказки.

© Plovdiv24.bg

Моля да обърнете внимание и да уведомите кмета за тези безобразия, които продължават повече от година, а и подчинените му за този срамен казус в сърцето на най-древния и красив наш град. Прикачвам и снимки за достоверност, които със сигурност дори и Вие вероятно сте забелязали, ако сте минали поне два три пъти на месец оттам. Поздрави!