Здравейте от европейската столица на културата (само на приказки). Силно сме възмутени и бихме искали да ви запознаем с един казус, крайно недостоен за втория по големина град в България. Опитахме се да повдигнем въпроса и да споделим възмущението си пред ред институции, но реакция никаква, така че се обръщаме към Вас най-четената и безпристрастна медия в нашия древен, но явно и доста корумпиран град. Така читателка на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни.
Ето и причината за нейното недоволство:
Касае се за следното: в Цар Симеоновата градина между библиотеката и Морадо има ясно оказани четири места за паркиране за лица в неравностойно положение. Единият знак е елиминиран със сигурност, умишлено и от него е останал само стълба и то от месеци, но всеки кореняк пловдивчанин знае, че там имаше знак за инвалидно място, но още по лошото е, че на другите две места са кацнали две стари коли.
Като колите седят там от месеци и от време на време си сменят местата, за което Ви изпращам и снимки, от които е видно, че и третото място е с умишлено отстранен знак за инвалидно паркиране.... а там пък по цял ден е паркирала някаква пак "раздрънкана кошница" на не знам си на някакъв СОТ и си дремат там на сянка и сефальк, което може да се види без проблем от всеки пловдивчанин и всичко това се случва с паркоместата.
За хора в неравностойно се случва пред очите и само на няколко метра от офиса за "Паркиране и репатриране", които май би трябвало да са в услуга на обществото. Вие преценете дали това се случва без тяхно знание и намеса, които са на дьржавна заплата и уж в услуга на обществото, а инвалидите да се оправят както могат, кой го е е ня, а тях освен само на приказки.
Моля да обърнете внимание и да уведомите кмета за тези безобразия, които продължават повече от година, а и подчинените му за този срамен казус в сърцето на най-древния и красив наш град. Прикачвам и снимки за достоверност, които със сигурност дори и Вие вероятно сте забелязали, ако сте минали поне два три пъти на месец оттам. Поздрави!