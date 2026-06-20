Жители на Храбрино предупреждават за риск от срутване на улица "15-та" след строителни дейности. Това съобщиха хората от селото чрез сигнала си до Plovdiv24.bg. Ето какво искат да кажат те:

"Обръщаме се към Вас с молба за съдействие и отразяване на случай, който според нас представлява сериозен обществен интерес и създава непосредствен риск за живота, здравето и имуществото на жителите на с. Храбрино, община "Родопи", област Пловдив.

В резултат на строителни и изкопни дейности в поземлен имот с идентификатор ПИ 77373.501.255 на ул. "1-ва" е компрометирана подпорната стена, поддържаща ул. "15-та" в селото. Вследствие на това са налице видими пропадания на терена, напуквания на уличното платно и признаци за продължаващо влошаване на състоянието на инфраструктурата.

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Според жителите на района съществува реална опасност от срутване на част от улицата, увреждане на прилежащи жилищни сгради и прекъсване на единствения достъп до някои от имотите. Ситуацията предизвиква сериозно безпокойство сред хората, живеещи в района, тъй като ежедневно се наблюдава разширяване на пукнатините и задълбочаване на деформациите.

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По случая са сезирани Община "Родопи", РДНСК и Областна администрация – Пловдив, като са изпратени сигнали и снимков материал с искане за спешни проверки и аварийни мерки.

Считаме, че обществото има право да бъде информирано за риска, както и за действията на компетентните институции по предотвратяване на евентуален инцидент.

ГАЛЕРИЯ: Жители на Храбрино предупреждават за риск от срутване на улица! ‹ Виж всички 8 снимки ›

Въпреки публичността на проблема и нарастващото безпокойство сред жителите на района, към момента не са предприети видими и достатъчни мерки за пълно обезопасяване на компрометирания участък и предотвратяване на евентуален инцидент".