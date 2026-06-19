Пловдивчанка се оплака в редакцията на Plovdiv24.bg от неправомерно надписана изравнителна сметка за парно за изминалия сезон 2025-2026 г. Кой е виновен - фирмата за топлинно счетоводство "Нелбо" - Пловдив, EVN Топлофикация или Министерството на енергетиката - пита дамата. По думите й, проблемът засяга стотици домакинства.

По данни на "Нелбо" отминалият отоплителен сезон е от м.10.2025 г. до 04.2026 г. За този период нашето семейство е ползвало единствено лира в банята, за която по месечни отчети и фактури плюс сградната инсталация са ни начислени 1,313 MW. При пристигането на изравнителната сметка за отоплителен сезон 2025-2026, се оказва че трябва да доплатим още 0,828 MW, т.е. още над 60% от общото ни потребление, което е начислено за целия сезон. Само за справка - до сега за предходните два отоплителни сезона сме доплащали изравняване в размер на 0,05 MW.

Ходихме до "Нелбо“ да подадем възражение и там служителките започнаха да ни обясняват, че е влязла в сила промяна на Наредбата за топлоснабдяването и е публикувана в ДВ на 05.05.2026 г. Изтеглих си брой 41 на ДВ и прочетох измененията. Общо взето от това, което видях измененията касаят най-вече чл. 63, ал. 7 за промяна на изчислението за количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Но честно казано, не мисля че завишението с + 60% е нормално.

В крайна сметка, аз се шокирах от друго – сезонът приключва през м. 04.2026 г., Наредбата влиза в сила от датата на обнародването в ДВ, т.е. от 05.05.2026 г., а те я прилагат за отминалия отоплителен сезон. Редно ли е това? По този начин ние сме поставени пред свършен факт, защото ако сме знаели по-рано за тези нови преизчисления (в началото на сезона), е можело да се откажем от ползването на един отоплителен щранг.

Отделно, че ако е правилно да се използва променената Наредба, то тогава по чл. 63, ал. 8 (който влиза в сила също от 05.05.2026 г.) НЕЛБО или ЕВН-топлофикация са длъжни да ми предоставят определени данни за всеки месец, които ги няма нито на сайта на НЕЛБО, нито в изравнителната ми сметка, нито във фактурите от ЕВН-топлофикация.

Не търся скандал или проблеми, просто искам да знам дали е редно Наредбата да бъде прилагана за сезона, който вече е отминал. И ако е редно, защо отново поставят населението пред свършен факт? И реално кой точно е виновен за цялата тази ситуация – "Нелбо", ЕВН или Министерството на енергетиката, които са приели Наредбата?

Нашата читателка изпраща и обобщена справка за трите последни отоплителни сезона и настоящата изравнителна сметка със заличени лични данни. Топлата вода, която фигурира, е друга "драма“, която е разрешена, уточнява тя.