Поредна проява на безобразно паркиране и последвало светкавично "народно възмездие“ разсмя и възмути жителите на "Смирненски“. За поредния абсурд по улиците на Пловдив, сигнализира очевидец пред репортер на Plovdiv24.bg.

Ситуацията е от улица "Силистра“. Шофьор на син лек автомобил с пловдивска регистрация е решил, че пространството непосредствено пред контейнерите за смет е идеалното паркомясто. Поради наглия му маньовър, сметопочистващите машини изобщо не са успели да стигнат до кофите, за да ги изпразнят.

Гражданите обаче не останали длъжни на нарушителя. Вместо да търсят паяци или полиция, те решили да подходят практично и да оставят отпадъците си точно там, където им е мястото, но върху колата.

Хората просто нямаше какво да направят с отпадъците си и започнаха да ги хвърлят директно върху колата. Има кашони, стиропори, торби... Чистачките му също са вдигнати за предупреждение разказва очевидецът на куриозната ситуация пред Plovdiv24.bg

Пловдивчани са категорични, че със сигурност повече няма да спре така, след като си види колата.

Това е поредният случай в Пловдив, при който граждани взимат правосъдието в свои ръце срещу шофьори, които паркират без никаква мисъл за околните и градската инфраструктура.