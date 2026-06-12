Пловидвчанин остана възмутен от действията на шофьор от масовия градски транспорт в града под тепетата. Човекът поиска чрез Plovdiv24.bg да даде гласност на онова, което е преживял в градски автобус, при това нееднократно.

"Здравейте, бих искал да подам сигнал, че този шофьор по линия 20 се подиграва с пътниците. Когато натиснеш бутона за задната врата при слизане, при него има копче дали да позволи отваряне, или да откаже.

Винаги отказва. Иска да се качваме от предната, и да слизаме от средната. Не иска да слизаме от задната, за да няма гратисчии, а това не е наша работа да контролираме автобуса да няма гратисчии. Това е пълна подигравка към пътниците", не крие яда си човекът.