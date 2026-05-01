Докато Пловдив говори за модерен градски транспорт, европейски стандарт и по-добро обслужване, в част от автобусите по градските линии продължава да се случва нещо скандално – шофьори пушат зад волана, по време на работа и в присъствието на пътници, алармират общинските съветници Веселка Христамян, Борислав Матеев, Владимир Славенски, Веселина Александрова и Добромира Костова от "Продължаваме Промяната – Демократична България“, които отправиха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров.

"Получаваме все повече сигнали от граждани, че в автобусите на градския транспорт се нарушава забраната за тютюнопушене. Това не може да бъде подминавано“, коментират за Plovdiv24.bg вносителите на питането.

Според тях проблемът далеч не е единичен случай. По думите им пловдивчани все по-често подават оплаквания за водачи, които пушат по време на работа, без това да води до реални последици.

"Автобусите са обществено пространство. Всеки ден в тях пътуват деца, ученици, възрастни хора. Недопустимо е някой да бъде принуждаван да търпи цигарен дим, докато ползва обществена услуга“, посочват съветниците.

По думите им проблемът не е само в една запалена цигара, а в усещането за липса на контрол и безнаказаност.

"Как е възможно през 2026 година в европейски град да продължават подобни практики? Къде е контролът и защо институциите мълчат?“, питат още Христамян, Матеев, Славенски, Александрова и Костова.

Според вносителите на питането, ако след подадени сигнали санкциите се свеждат единствено до вътрешни мерки или отнемане на бонуси, това не решава проблема.

"Гражданите очакват не оправдания, а проверки, санкции и гаранции, че здравето им няма да бъде поставяно под риск“, заявяват общинските съветници.

Те настояват кметът Костадин Димитров да даде ясен отговор как общината контролира качеството, безопасността и спазването на правилата в градския транспорт.