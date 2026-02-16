ИЗПРАТИ НОВИНА
Неработеща врата затруднява пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:31
© Plovdiv24.bg
Неработеща врата затруднява пловдивчани - това съобщи гражданин чрез сигнала си до Plovdiv24.bg:

"Здравейте, пиша ви във връзка с това, че от две врати в автобус 2030 по линия 15 се отваря само предната, и за качване, и за слизане.

Не е удобно да слизаме само от едната врата. Моля отговорните институции да се самосезират".


Развалила се е, какво толкова. Предпочитате да не си направи курса и да влезе в сервиза, а вие да чакате по спирките и да се тъпите в следващия автобус ли?
0
 
 
Нали всяка сутрин има човек който ги проверява дали са годни за каране или я карат пенкилер.....не може да излезе по маршрут с развалена врата това е ,точка.Но явно може всичко за автобусния транспорт в Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

