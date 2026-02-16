© Plovdiv24.bg Неработеща врата затруднява пловдивчани - това съобщи гражданин чрез сигнала си до Plovdiv24.bg:



"Здравейте, пиша ви във връзка с това, че от две врати в автобус 2030 по линия 15 се отваря само предната, и за качване, и за слизане.



Не е удобно да слизаме само от едната врата. Моля отговорните институции да се самосезират".