За нов вид измама от Отдел за управление на превозни средства, свързана с нарушение на правилата за движение, научи Plovdiv24.bg от свои редовни читатели.

Публикуваме официално писмо, получено чрез SMS от непознат номер (в конкретния случай с код +63 от Филипините):

Този център Ви уведомява, че въз основа на автоматичната идентификация и събирането на доказателства от Интелигентната система за наблюдение на трафика (MPK-599), Вашето превозно средство е нарушило Правилника за движение по пътищата. Текущият статус на случая е "Окончателно известие за изпълнение“.

Моля, направете едно от следните неща чрез официалния портал преди 24:00 часа на 9 юни 2026 г.:

• Платете глобата, за да избегнете започване на изпълнение

• Подайте писмена жалба и съответните доказателства.

Ако случаят не бъде решен преди крайния срок, системата автоматично ще започне следните правни процедури:

▸ Делото ще бъде добавено към списъка с висящи дела на националната правоохранителна агенция;

▸ След 15 дни компетентният съд ще запорира банковата Ви сметка, за да събере всички глоби, такси за закъснение и разходи по изпълнението.

Моля, разберете напълно горепосочените правни рискове и изпълнете законовите си задължения преди крайния срок. Официален портал за жалби или плащания: https://mvr-bg.xyz Въведете "1", за да видите снимки на нарушения и данни за GPS местоположение.

Plovdiv24.bg изрично напомня на всички граждани как да разпознаем измамата:

- Съмнителен подател: Официални държавни институции в България не изпращат известия за глоби от частни номера, особено от чужбина.

- Граматически грешки: В текста се забелязват нетипични формулировки като "незавършени пътни нарушения“ и странен словоред.

- Неофициален линк: Държавните услуги винаги използват домейни, завършващи на .bg, а не на .top или други екзотични разширения.

Експертите съветват при получаване на подобно съобщение то да бъде изтрито незабавно, а номерът – блокиран. В никакъв случай не отваряйте прикачените линкове и не предоставяйте банкова информация в незащитени и непознати платформи.