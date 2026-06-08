Нова вълна от фишинг измами залива мобилните телефони на десетки българи, включително и в Пловдив. Уж официалните съобщения, маскирани като "Известие за нарушение на правилата за движение“, целят да оберат банковите карти на нищо неподозиращи шофьори.

Репортер на Plovdiv24.bg също получи подвеждащото съобщение.

Измамниците използват изпитани трикове, за да вкарат жертвата в паника и да я накарат да действа бързо. В съобщението се твърди, че автомобилът ви е засечен от радар на Пътна полиция с превишена скорост (например 57 км/ч при ограничение 50 км/ч).

В текста се посочва още:

Фалшив контролен код на нарушението (напр. 2026-998412).

Примамлива отстъпка: Обещава се 50% отстъпка от глобата, която обаче "изтича след 7 дни“.

Заплахи: Твърди се, че забавянето ще влоши кредитната ви история и че КАТ ще започне съдебно производство срещу вас.

Капанът на цялата измама се крие в линка. За да проверите "нарушението“ или да платите, измамниците изпращат линк към уебсайт, който имитира официалните държавни системи, но е регистриран на съмнителни домейни (в случая: tollpasss.xyz). Ако последвате линка и въведете данните от банковата си карта, за да платите измислената глоба, измамниците ще получат пълен достъп до сметката ви и ще я източат.

Съобщението също така изисква да отговорите с цифрата "1“, за да се активира линкът на телефона ви.

Как да се предпазите?

1. МВР и КАТ НЕ изпращат SMS-и с линкове за плащане на глоби.Официалните фишове се връчват по пощата, чрез полицай или се проверяват лично с ЕГН и номер на книжка в официалния Портал за електронни административни услуги на МВР.

изпращат SMS-и с линкове за плащане на глоби.Официалните фишове се връчват по пощата, чрез полицай или се проверяват лично с ЕГН и номер на книжка в официалния Портал за електронни административни услуги на МВР. 2.Вгледайте се интернет адреса: Държавните институции в България използват домейни, завършващи на *.bg* (напр. mvr.bg), а не на .xyz, .com или .net.

(напр. mvr.bg), а не на .xyz, .com или .net. 3. Никога не въвеждайте банкови данни в сайтове, до които сте стигнали чрез произволно съобщение в телефона си.

Ако получите подобен SMS, най-доброто, което можете да направите, е веднага да го изтриете и да блокирате подателя.