Пловдивският квартал "Беломорски" бавно се превръща в сметище. Докато жителите обвиняват ОП "Чистота" и кмета за преливащите пространства, истината се оказва различна. Проблемът не е в липсата на контейнери или лошата организация на градските служби. Проблемът според жител на квартала е в навиците на част от новодомците, научи Plovdiv24.bg.

Виновни са новодошлите, които са свикнали на село да си хвърлят боклуците по полянките защото нямат контейнери, споделя пловдивчанин в социалната мрежа.

Според публикация в популярна пловдивска група във Фейсбук, новите жители, преселили се от малки населени места, пренасят опасни практики в градска среда. Липсата на изградена култура за управление на отпадъците превръща зелените поляни в депа за боклук.

Кой е виновен за мръсотията в "Беломорски"?

Квартал "Беломорски" е сред най-бързо развиващите се райони в Пловдив. Строителният бум привлече стотици нови семейства. С бързото заселване обаче лъснаха и сериозни пропуски в манталитета. Много от новодошлите са свикнали в малките села да изхвърлят отпадъците си в близките дерета и поляни. В Пловдив те продължават да действат по същия начин, игнорирайки градските правила и контейнерите за смет.

Когато гражданите умишлено замърсяват междублоковите пространства, ресурсът на града се изчерпва светкавично. Чистотата на Пловдив е споделена отговорност между местната власт и жителите.

Как да спасим квартала от екологична криза?

Решението изисква строг контрол и промяна в мисленето. Жителите трябва да разберат, че градът изисква европейско поведение. Ако искаме чист Пловдив, трябва да спрем да се държим като в безконтролно село. Време е за отговорност.