Общинските съветници от групата "Независими за Пловдив“ отправиха сигнал към общинската администрация заради недостига на контейнери за битови отпадъци под тепетата. Според тях ситуацията в районите с ново строителство е критична, като големи жилищни комплекси са принудени да разчитат на едва един или два съда за смет.

Резултатът от липсата на достатъчно контейнери е системен: препълване, разпиляване на отпадъци около съдовете и драстично влошаване на санитарно-хигиенните условия в кварталите. Проблемът се усложнява допълнително от търговските обекти, които вместо да разполагат със собствени съдове, масово използват тези, предназначени за домакинствата, информира Plovdiv24.bg.

"Гражданите плащат по-висока такса смет, но получават по-лоша услуга. Очакваме спешни действия и реални решения.“, заяви председателят на групата Николай Гюров.

В тази връзка съветниците вече са внесли официално питане до Община Пловдив. Те настояват за ясни критерии за разпределението на съдовете спрямо броя на жителите в новите сгради; конкретни мерки за контрол над търговските обекти; актуален график за подмяна и осигуряване на нови контейнери в най-засегнатите зони.