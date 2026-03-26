Проблемът с препълнените кофи за боклук в творческия квартал "Капана" е на път да бъде разрешен.
Община Пловдив монтира множество контейнери за смет рано тази сутрин, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Този път от администрацията са подходили иновативно, като са заложили на разделното сметосъбиране. Единият кош е отделен за хартия, другият за пластмаса, а третия е смесен битов отпадък.
Дизайнът на контейнерите е различен и кореспондира с визията на квартала. Помислено е и за това боклукът да не бъде мокрен от дъжд или сняг и да затруднява работата на служителите на ОП"Чистота". Всяка кофа е с малка козирка, която да предпазва.
Припомняме, че само преди дни бяха подменят близо 100 кошчета за смет на ул. "Княз Александър I“.
Новите съдове са с по-голяма вместимост, което ще позволи по-ефективно събиране на отпадъците и ще намали риска от препълване в часовете с интензивен пешеходен поток.
Старите съдове ще бъдат разположени на ключови локации в различни райони на Пловдив, където има установена необходимост от допълнителни кошчета за смет.
Инициативата е част от последователните усилия на ръководството на Община Пловдив за подобряване на естетиката в центъра и устойчивото развитие на града.
