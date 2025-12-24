© Нови кошчета за отпадъци ще има по Главната на Пловдив. Общината обяви обществена поръчка за доставка на 88 сиви на цвят малки контейнера за боклук, които ще бъдат разположени пред обществени сгради, търговски обекти и зони, през които минават много хора.



Те трябва да бъдат изработени от армиран бетон и естествена мозайка, съчетани с дървени елементи от екологична дървесина Resysta и да имат вграден пепелник от неръждаема стомана и вътрешна метална част. Изискване към бъдещия доставчик е и всички открити повърхности да са полирани за по-лесно почистване.



Прогнозната стойност е 186 хил. лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 12 януари 2026 г.