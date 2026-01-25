ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отстраниха единствения участник в поръчката за нови кошчета за боклук
Като мотиви в документацията е посочено, че участникът е представил Техническо предложение, което е в несъответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка и в несъответствие с условията за представяне на офертите. Това налага прекратяване на цялата поръчка и пускането ѝ отново. Засега неясно кога.
Plovdiv24.bg припомня, че обществената порчъка за доставка на кошчета за отпадък от бетон и екологична дървесина за нуждите на Община Пловдив е на стойност 114529.38 € с ДДС.
88 сиви на цвят малки контейнера за боклук трябваше да бъдат разположени пред обществени сгради, търговски обекти и зони, през които минават много хора по Главната улица.
Според условията на поръчката те трябва да бъдат изработени от армиран бетон и естествена мозайка, съчетани с дървени елементи от екологична дървесина Resysta и да имат вграден пепелник от неръждаема стомана и вътрешна метална част. Всички открити повърхности трябва да са полирани за по-лесно почистване.
Възложител на поръчката е инж. Десислава Георгиева, директор на ОП "Чистота“.
