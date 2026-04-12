В пловдивския квартал Столипиново стартира интегрирана инициатива под надслов "Общност и ценности в действие - заедно променяме Столипиново“, която има за цел да насърчи овластяването на ромската общност чрез съчетание от екологични, културни и граждански дейности. Проектът поставя акцент върху активното участие на жителите на най-многолюдния квартал в Плводив и утвърждаването на ценностите на Европейския съюз - участие, равенство и човешко достойнство.

Инициативата адресира три ключови потребности, идентифицирани в общността - подобряване на жизнената среда, съхраняване на културната идентичност и повишаване на гражданската активност с фокус върху противодействие на изборни злоупотреби.

Първата голяма акция по проекта е насочена към подобряване на градската среда. На 21 и 22 април 2026 г. ще се проведе мащабна доброволческа кампания за почистване и облагородяване на централната част на ул. "Ландос“.

В рамките на инициативата се предвижда мобилизиране на 100–200 доброволци, включително представители на българската общност. Ще бъдат поставени най-малко 50 кошчета за отпадъци, ще се боядисат бордюри около училище и детска градина, както и ще бъдат засадени 50 дръвчета. Планирано е създаването на зони за отдих с пейки с послания, както и информационна кампания в социалните мрежи, включваща видеоматериали на английски език.

Втората част от проекта е насочена към културния обмен и намаляване на социалните дистанции. В периода май–ноември 2026 г. театрална формация "Столивуд“ ще организира четири общностни срещи между роми и българи, посветени на споделяне на традиции и лични истории.

На база събраните разкази ще бъде създаден театрален спектакъл, написан и режисиран от Донка Кьосева, който ще съчетава ромски и български обичаи.

Премиерата е планирана за 16 ноември 2026 г. в Държавния куклен театър - Пловдив, по повод Международния ден на толерантността. След представлението ще се проведе публична дискусия с експерт по човешки права.

Целта е противодействие на антиромските нагласи и насърчаване на диалога между общностите чрез културни средства.

Третият основен компонент на проекта е насочен към повишаване на гражданската активност и правната информираност. В периода август–декември 2026 г., паралелно с президентските избори, ще се реализира кампания "Моят глас е важен!“. Предвижда се 3-дневно обучение за 30 младежи, създаване на видеопослания и информационни материали, както и провеждане на срещи и дискусии в общността. Ще бъдат подготвени 10 младежи за участие като независими наблюдатели в 6 училища в квартала.

В изборния ден те ще подпомагат процеса като граждански наблюдатели, а след приключването на кампанията ще бъде изготвен публичен доклад с препоръки.

Организаторите подчертават, че са предвидени мерки за безопасност и координация с институциите.

Анкетно проучване, проведено през лятото на 2025 г., показва, че 60% от жителите на Столипиново са на възраст между 18 и 49 години, 76% са икономически активни, а 80% имат основно или по-ниско образование.

Сред основните потребности, идентифицирани от анкетираните, са подобряване на средата на живот, повишаване на правната информираност и преодоляване на медийните стереотипи.

Столипиново, поради изключително високата си гъстота на застрояване и население, е най-многолюдният квартал в Пловдив. Със своите над 50 000 души население се счита за едно от най-големите градски гета не само на Балканите, но и в Европа.

Въпреки многократните инициативи за подобряване на средата и желанието за устойчива промяна, квартал Столипиново продължава да се изправя пред сериозни социални и инфраструктурни предизвикателства. През последните седмици са били провеждани полицейски акции в района, част от текущи действия на институциите за опазване на обществения ред.

Сред проблемите, които местни жители и организации периодично поставят, са нерегламентирано замърсяване, лошо състояние на част от жилищната среда и необходимост от по-устойчиви решения за поддържане на чистотата. Въпреки кампаниите с доброволци, които се организират няколко пъти годишно, експерти и участници често отбелязват, че дългосрочният ефект изисква постоянна ангажираност и системен подход.