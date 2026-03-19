Васил Костадинов пред репортер на Plovdiv24.bg.
Тя се провежда през целия днешен ден и обхваща няколко направления. В хода на проверката са започнати 3 досъдебни производства, свързани с притежание и разпространение на високорискови наркотици - фентанил и бонсай.
До момента са задържани 10 лица. В "Шекер махала" има установен незаконен тютюн и машина за преработка на стоки за цигари без бандерол.
Наблюдават се и действия против политическите права на гражданите. За момента няма задържани за купуване на гласове, но в района на Карлово има намерен списък с имена, чието съдържание тепърва ще се установяване относно съпричастност с изборния процес.
Директорът допълни, че се проследяват и всички схеми, свързани с купуването на гласове и по-специално при групите с по-нисък социален статус.
Полицията наблюдава определени групи от хора, за които има информация, че на предходни избори са участвали в купуването на гласове, но е наясно, че има и други, които ще участват в процеса за първи път.
При предходните избори един глас е струвал от 50 лева и нагоре и към ден-днешен тези суми могат да се приведат към равностойността на еврото.
Според Костадинов към този момент не се вижда засилен интерес към продажбата на гласове, но все пак до изборите има месец и ситуацията може да се промени.
Повече можете да видите във видеото.
© Plovdiv24.bg
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.