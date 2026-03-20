Резултати от проведената вчера специализирана операция на територията на ОД МВР Пловдив:
Усилени проверки по всички направления на полицейската дейност бяха предприети вчера в Пловдив и населените места от областта в рамките на специализирана операция за противодействие на престъпления от общ характер и нарушения с изборното законодателство и политическите права на гражданите.
На терен работиха екипи от всички районни управления, секторите "Специализирани полицейски сили“ и "Пътна полиция“ и жандармерията.
Цялостният контрол бе насочен към пресичане и разкриване на престъпления срещу личността и частната собственост, контрабандата с акцизни стоки, нерегламентираната търговия с метали, незаконния добив на дървесина, както и съхранението и разпространението на наркотични вещества. Акцент бе поставен и върху подобряване на пътнотранспортната обстановка и недопускане на нарушения на правилата за безопасно движение.
Проверките са обхванали 1625 моторни превозни средства, снета е самоличността на десетки лица. Установено е местонахождението на петима обявени за издирване. Към общия брой на множеството инспекции на магазини, питейни заведения, автоморги и сервизи, пунктове за черни и цветни метали, попадат и 105 заложни къщи и и дружества за бързи кредити.
Профилактични разговори са проведени със 128 лица от криминалния контингент, а на посещаваните от тях места е направен обход. Издадените предупредителни протоколи по чл. 65 от Закона за МВР са 31, с полицейски заповеди за срок до 24 часа са били задържани 14 души.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че вчера на територията на "Столипиново" имаше арести, очевидно част от цялостната акция на МВР Пловдив.
МВР Пловдив обяви резултатите от специализираната операция
Още по темата
Николай Томов, НГСЕИ: Издействахме още стипендии от МК за участниците в Националния конкурс по актьорско майсторство
