Сигнал: При земетресение всеки един от тези блокове може да рухне, предизвиквайки гражданска война

© За сериозен проблем сигнализира читател на Plovdiv24.bg:



Здравейте. Казвам се Ивайло Недялков. Пиша ви, защото повече от 30 години 10 000 българи рискуват живота си всеки ден в пловдивския квартал "Столипиново".



Общинските блокове на ул. "Сокол", 6 блока (всеки блок 1000 човека, едно българско село) са в критично състояние: мазетата където са основите, са наводнени с над 2 мт вода, от 30 години рушащи се конструкции, мухъл, течове и всичко това се повтаря в повече от 22 блока.



При едно земетресение всеки един от тези блокове може да рухне, предизвиквайки гражданска война.



Направих подробен видеорепортаж, в който показвам ситуацията такава, каквато е – без гримиране, без оправдания и без политически филтри. Също така във репортажа има интервю на двама кмета от район източен Пловдив, 2019, 2025.



Това не е поредното оплакване. Това е официално уведомление, че тишината повече не може да бъде използвана като удобен щит за бездействие. Проблемът в "Столипиново" не е социален – той е институционален.