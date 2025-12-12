ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнал: При земетресение всеки един от тези блокове може да рухне, предизвиквайки гражданска война
Здравейте. Казвам се Ивайло Недялков. Пиша ви, защото повече от 30 години 10 000 българи рискуват живота си всеки ден в пловдивския квартал "Столипиново".
Общинските блокове на ул. "Сокол", 6 блока (всеки блок 1000 човека, едно българско село) са в критично състояние: мазетата където са основите, са наводнени с над 2 мт вода, от 30 години рушащи се конструкции, мухъл, течове и всичко това се повтаря в повече от 22 блока.
При едно земетресение всеки един от тези блокове може да рухне, предизвиквайки гражданска война.
Направих подробен видеорепортаж, в който показвам ситуацията такава, каквато е – без гримиране, без оправдания и без политически филтри. Също така във репортажа има интервю на двама кмета от район източен Пловдив, 2019, 2025.
Това не е поредното оплакване. Това е официално уведомление, че тишината повече не може да бъде използвана като удобен щит за бездействие. Проблемът в "Столипиново" не е социален – той е институционален.
