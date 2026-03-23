В продължение на 2 дни екипи на ОП "Чистота“ ще подменят близо 100 кошчета за смет на ул. "Княз Александър I“, съобщиха от общинското предприятие.
Новите съдове са с по-голяма вместимост, което ще позволи по-ефективно събиране на отпадъците и ще намали риска от препълване в часовете с интензивен пешеходен поток. Освен функционалните си предимства, те се отличават и със съвременен дизайн, съобразен с визията на модерен европейски град. В края на миналата година кошчета от същия тип бяха поставени в квартал "Капана“.
Старите съдове ще бъдат разположени на ключови локации в различни райони на Пловдив, където има установена необходимост от допълнителни кошчета за смет.
Инициативата е част от последователните усилия на ръководството на Община Пловдив за подобряване на естетиката в центъра и устойчивото развитие на града.
Нови кошчета за отпадъци по Главната на Пловдив
Още от Институции
/
В подготвка за лятото община Пловдив дава на търг заведение до емблематичен развлекателен обект
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.